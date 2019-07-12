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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 12.07.2019 - 08:49..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir firmaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KB 435 plakalı beton mikseri hareket halindeyken, 5 çocuk annesi 44 yaşındaki Amine Göktürk'e çarptı.

Kazada, Göktürk olay yerinde hayatını kaybetti.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERİNCE POLİS GELDİ

Mahallelinin tepki gösterdiği kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaşamını yitiren Amine Göktürk'ün cenazesini otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

MİKSER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerine gelen Göktürk'ün yakınları sinir krizi geçirdikleri gözlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

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