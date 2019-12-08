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Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

Şişli'de trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçtiği iddia edilen abi kardeşe beton mikseri çarptı. Kamyon altında kalan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

DHA | 08.12.2019 - 15:17..
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İstanbul Şişli'de 20 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ağabey ile kardeşine seyir halinde olan beton mikseri çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle, kardeşler kamyonun altında kaldı.

Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.

Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Danacıoğlu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen trafik kazasına ilişkin beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polislerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

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