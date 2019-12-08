Beton mikserinin çarptığı kardeşlerden biri öldü

İstanbul Şişli'de 20 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ağabey ile kardeşine seyir halinde olan beton mikseri çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle, kardeşler kamyonun altında kaldı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Danacıoğlu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen trafik kazasına ilişkin beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polislerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.