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Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Yaşanan trafik kazasında beton mikserinin çarptığı bayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bayan sürücünün beton mikseri ve araç arasında sıkışarak sürüklendi

İHA | 08.04.2019 - 20:55..
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Bodrum’da bir süpermarketten alış veriş yapan 40 yaşındaki Meral Bacınoğlu isimli kadın daha sonra market önündeki motosikletine bindi. Motosikleti ile caddeye çıkan Bacınoğlu’na, o esnada yoldan geçen beton mikseri çarptı.

Çarpmanın ardından motosikleti ile cadde kenarında park halinde duran otomobile çarpan Meral Bacınoğlu, tekrar yola savrularak beton mikserinin arka tekerlerinin altında kaldı.

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kazada kafatası parçalanan motosiklet sürücüsü kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Olayın ihbar edilmesiyle kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş ise olan biteni üzgün gözlerle izledi.

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Meral Bacınoğlu’nun cenazesi ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı motosikleti kadın öldü




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