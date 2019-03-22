taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61115
Euro
6.3437
Altın
1313.71
Borsa
100146.66
Gram Altın
237.798

Beton üzerinde Milano ormanları

Gök yüzüne yükselen bir orman görmüş müydün? Bosco Verticale projesi yemyeşil ağaç ve bitkilerle sarmalanmış iki konut kulesinden oluşuyor.

Özel İçerik | 22.03.2019 - 17:17..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yeşilin elli tonuyla karşınızdayım. İtalyan mimar ve şehir plancısı Stefano Boeri imzası taşıyan çevre projeji aynı zamanda dünyanın ilk dikey ormanı. Biri 76, diğeri 110 metre olan iki kule yaklaşık 900 ağaca ve 2000 çeşitli bitki türüyle kaplı. Tasarım ekibi bu alanın havadaki kirliliğin etkisini azaltacağını düşünerek plan yapmış.

Ben projeye bayıldım, sen ne düşünüyorsun?

DOĞAYLA BULUŞAN MİMARİ

Doğa ve bitkilerin, insanlar ve ekoloji için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehirler artık doğa düşmanı gibi; uzak topraklardan yiyecek ve kaynakların getirildiği somut bir çöl haline geldi. Suyumuz pis, gıdalar hormonlu, hastaneler gırla insan dolu. Doğanın olduğu yerde çözüm kolay. İşte bu iki çılgın mimar tam da bu konunun üzerine basarak orman kaplı iki bina inşa ediyor.

Beton üzerinde Milano ormanları

BAHÇE KATI DERDİNE SON

Kuleler zarif bir şekilde tasarlanmış; hem sokak seviyesinden hem de iç mekândan bakmak insana huzur veriyor. Bahçe katı derdi yok; her katta yemyeşil bir ormancık var. Bu binalar sakinleri tozdan, kuvvetli rüzgârlardan ve gürültü kirliliğinden koruyor.

Beton üzerinde Milano ormanları

OLAYIN ESPRİSİ TAMAMEN BİTKİ

Aslında, iki kuleyi gerçekten ilginç yapan kuşkusuz bitki örtüsü. Mimariymiş, balkonmuş, teknik olarak gerisi önemli değil.

Beton üzerinde Milano ormanları

Doğayı yaşamımıza nasıl entegre edebileceğimize ve büyük yararlarından yararlanabileceğimize dair güzel bir örnek.

Beton üzerinde Milano ormanları

DAHA SIK YAPIN

Mimar “Binaları her zaman canlı doğa ile nasıl birleştireceğimi hayal ettim” diyor. Böyle projeleri daha sık görmekte ısrarcıyız.

Beton üzerinde Milano ormanları

Beton üzerinde Milano ormanları

Beton üzerinde Milano ormanları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici araştırmanın son anketi

Gezici araştırmanın son anketi

383
Dolar 5.60'ı test etti

Dolar 5.60'ı test etti

390
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

165
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

617
Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı

Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı

80
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

145
Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

547
[+] Görüş bildir