Beton üzerinde Milano ormanları

Yeşilin elli tonuyla karşınızdayım. İtalyan mimar ve şehir plancısı Stefano Boeri imzası taşıyan çevre projeji aynı zamanda dünyanın ilk dikey ormanı. Biri 76, diğeri 110 metre olan iki kule yaklaşık 900 ağaca ve 2000 çeşitli bitki türüyle kaplı. Tasarım ekibi bu alanın havadaki kirliliğin etkisini azaltacağını düşünerek plan yapmış.

Ben projeye bayıldım, sen ne düşünüyorsun?

DOĞAYLA BULUŞAN MİMARİ

Doğa ve bitkilerin, insanlar ve ekoloji için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehirler artık doğa düşmanı gibi; uzak topraklardan yiyecek ve kaynakların getirildiği somut bir çöl haline geldi. Suyumuz pis, gıdalar hormonlu, hastaneler gırla insan dolu. Doğanın olduğu yerde çözüm kolay. İşte bu iki çılgın mimar tam da bu konunun üzerine basarak orman kaplı iki bina inşa ediyor.

BAHÇE KATI DERDİNE SON

Kuleler zarif bir şekilde tasarlanmış; hem sokak seviyesinden hem de iç mekândan bakmak insana huzur veriyor. Bahçe katı derdi yok; her katta yemyeşil bir ormancık var. Bu binalar sakinleri tozdan, kuvvetli rüzgârlardan ve gürültü kirliliğinden koruyor.

OLAYIN ESPRİSİ TAMAMEN BİTKİ

Aslında, iki kuleyi gerçekten ilginç yapan kuşkusuz bitki örtüsü. Mimariymiş, balkonmuş, teknik olarak gerisi önemli değil.

Doğayı yaşamımıza nasıl entegre edebileceğimize ve büyük yararlarından yararlanabileceğimize dair güzel bir örnek.

DAHA SIK YAPIN

Mimar “Binaları her zaman canlı doğa ile nasıl birleştireceğimi hayal ettim” diyor. Böyle projeleri daha sık görmekte ısrarcıyız.