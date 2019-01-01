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Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun

Denizli'nin turistik ilçesi Pamukkale; ziyaretçi akınına uğramaya devam ederken ekonomiyi de olumlu yönden etkiliyor.

AA | 01.01.2019 - 13:02..
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Pamukkale'nin muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütüne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

ADRENALİN TUTKUNLARINI BÜYÜLÜYOR

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet Pamukkale", büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını da cezbediyor.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun

TURİSTLER EŞSİZ MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Pamukkale'ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun FOTO GALERİ

6 AYDA 15 BİN ZİYARETÇİ AKIN ETTİ

Pamukkale üzerinde paraşütle yaşadıkları görsel şovu fotoğraf ve videoya kaydederek ölümsüzleştiren adrenalin tutkunu turist sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de en çok yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilen merkezler arasında gösterilen Pamukkale'de son 6 ayda 15 bin kişi beyaz travertenleri gökyüzünden izleme fırsatını yakaladı.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun

TİCARİ UÇUŞ FAALİYETLERİ ARTTI

Pamukkale Kaymakamı, yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü yönergesinin yürürlüğe girmesiyle bölgede hizmet şartlarının iyileştirildiği ve bu sayede ticari uçuş faaliyeti gerçekleştiren firma sayısının 3'ten 8'e, pilot sayısının 4'ten 41'e, yer hizmetlerinde çalışan personel sayısının 12'den 35'e çıktığını söyledi.

"ÇOK SAYIDA KULÜP VE SPORCUYU AĞIRLIYORUZ"

Son 6 aylık periyotta 15 bin uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Pamukkale Kaymakamı, "Dünya mirası Pamukkale'de yılın 12 ayı uçuş faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu anlamda çok sayıda kulüp ve sporcuyu ağırlıyoruz. 2019 yılında uçuş rekorlarının kırılacağına inanıyorum." dedi.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun

"TÜRKİYE'YE TEKRAR GELECEĞİZ"

Turistlerden Tatiana Oskana da ilk kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Pamukkale'de keyifli bir tatil geçirdiğini anlatan Oskana, "Gerçekten harikaydı, çok hoşuma gitti. Pamukkale'nin bu güzelliğini havadan seyretmek müthiş. Sanırım Türkiye'ye tekrar geleceğiz çünkü burada görülecek çok şey var." diye konuştu.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ilgi yoğun

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