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'Beyaz Cennet'e turistlerin ilgisi büyüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, balon turizmi yoğun ilgi görünce, sefer ile balon sayıları artırılarak yerli ve yabancı turistlerin talepleri karşılanmaya çalışılıyor.

AA | 29.12.2018 - 11:52..
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Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle tanınan "beyaz cennet" Pamukkale'ye gelen binlerce yerli ve yabancı turist, burada balon turizmine rağbet ediyor.

Turistlerin ilgisi ile 5 yıl önce başlayan balon turlarında, 2 olan balon sayısı 14'e çıktı. Balon turu için gündoğumunun hemen öncesinde, Kocaçukur mevkisinde bir araya gelen turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımı ile balona biniyor.

'Beyaz Cennet'e turistlerin ilgisi büyüyor

BU ANLAR FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLİYOR

Sıcak hava ile şişirilen balona binen misafirler, binlerce metre yükseklikte güneşin doğuşunu seyretme şansı yakalıyor. Heyecanlı deneyim yaşayan turistler, yukarıda bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiriyor.

Pamukkale'yi kuşbakışı izleyen turistler bin 500 metre yükseklikten doğanın güzelliklerini görmenin tadını çıkartıyor. Turistleri taşıyan balonlar, 40 dakikalık tur sonrası daha önceden belirlenen noktalara iniş yapıyor. Burada turistlere uçuş yaptıklarına dair sertifika ile içecekler ikram edilip kalacakları otellerine uğurlanıyor.

'Beyaz Cennet'e turistlerin ilgisi büyüyor

BALON TURİST SAYISI ARTIRDI

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yabancı turistleri cezbeden "beyaz cennet"in, her yıl çok sayıda misafire ev sahipliği yaptığını, turistlerin son dönemde artan sıcak hava balonu turlarına büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Şen, "Bu eşsiz tablonun keyfini çıkarmak isteyen turistler adeta Pamukkale'ye akın ediyor. Bu turlar bizler için çok önemli. Pamukkale'de 14 balonumuz günde 6 defa havalanabiliyor. Sayının 30'a çıkması için çalışmalar sürdürülüyor." dedi. Kapadokya'daki uçuş sayısının toplam 150 ile sınırlı olduğuna dikkati çeken Şen, Pamukkale'de sayısı 30'a çıkartılacak balonlarla 240 seferin yapılabileceğini belirtti.

'Beyaz Cennet'e turistlerin ilgisi büyüyor

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