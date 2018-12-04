Beyaz Masa engel tanımıyor

1994 yılında, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde, yerel yönetimlerde bir ‘ilk’ olarak hizmete sunulan "İBB Beyaz Masa Sistemi" kapsamında; işitme, konuşma ve körme engelli vatandaşlarımıza yönelik "Gözüm Kulağım İstanbul" projesi, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler için birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

ENGELLİ VATANDAŞLARA YENİ HİZMET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa-‘Gözüm Kulağım İstanbul’ projesi ile, teknolojik yenilikleri ‘’Görüntülü çağrı uygulamasına’’ uyarlayarak Belediyecilik hizmetlerini engelli vatandaşlar ile buluşturuyor.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşların yönlendirme menüsü olmaksızın işaret dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebilmeleri, görme engelli vatandaşların Braille Alfabesi olmayan yer ya da ürünlerde sistem üzerinden destek almasının sağlanması da projenin amaçlarını oluşturuyor.

AYLIK ORTALAMA 1 MİLYON ÇAĞRI

Aylık ortalama 1 milyon çağrı alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü- Beyazmasa ALO 153 Çağrı Merkezi’nde, engelli vatandaşlarımız için özel bir erişim konforu sağlamak amacıyla, engelli vatandaşımızın, kendi kendine özgürce kullanabileceği teknolojik uygulamalara erişimleri için, bu ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştirilerek, tek uygulama ile engellilerin Beyaz Masa’ya, 7/24 görüntülü erişimi sağlandı.

20 PERSONELLE 7/24 HİZMET

Proje hayata geçtikten sonra da sistemsel ve teknolojik iyileştirmeler devam ediyor. 2017 Şubat ayında bu alanda hizmet verilmeye başlanan uygulamada 20 personelle 7/24 hizmet verilmekte. "Gözüm Kulağım İstanbul" ekibi, projenin tasarlanmaya başladığı tarihten, yani 15 Kasım 2015’ten İtibaren İşaret Dili Eğitmenleri tarafından eğitilmekte ve bilgi güncellemeleri sistematik olarak devam etmektedir. Günlük çağrı ortalaması 60 - 70 arasında. Konular çeşitlilik göstermektedir. Sadece sohbet etmek için arayan da var, yaşadığı yerin kendisi için daha uyumlu bir hale gelmesini isteyen de.

ÇEŞİTLİ KONULARDA HİZMET VERİLİYOR

Engelli vatandaşlarımıza "Gözüm- Kulağım İstanbul" projesi kapsamında verilebilen hizmet örneklemeleri;

- İşaret Dili ile Tercümanlık Desteği ( Doktor-Ticaret-Bankacılık-Alışveriş, Ulaşım araçlarındaki şoförlerle iletişim köprüleri kurulması gereken durumlarda veya öncesinde İşaret Dili ile bilgi talebi)

- Ulaşım konuları ( Seyahat kartları iptal ve yeni kart talepleri ile gelen konular)

- Kayıp çalıntı durumlarında seyahat kart veya eşya

- Evde bakım hizmetleri (Engelli aracı talebi, randevu oluşturma) gibi.

- Yalnızlıktan sohbet ihtiyacı.

Gözüm Kulağım İstanbul’a erişim, ulaşım da çok kolay. Akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama ile tek bir tuşa basarak Beyaz Masa’ya ulaşabiliyorlar. Bu uygulama, içerik olarak hem rehberlik-çevirmenlik hizmeti, hem de talepleri ile ilgili destek alabildikleri için yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor.

Beyaz Masa engel tanımıyor İZLE



TELEFONA İNDİRİLEBİLİYOR

Engelli vatandaşlarımızın görüntülü çağrı işleminden yararlanabilmelerinin yolu kayıt yaptırmaktan geçiyor. Kayıt için; web üzerinden “gozumkulagim.ibb.istanbul” sitesinden, IOS/Android telefonlar veya tabletlerin storlarından(market), gözüm kulağım ifadesi aratılarak uygulama telefonlara indirilebiliyor.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

"Gözüm Kulağım İstanbul" projesi yurt içi ve yurt dışında kamuoyu tarafından saygınlığı ile bilinen ödüllere layık görüldü.

- Stevie International Business Awards – Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül (2017 Ağustos)

- Best İn Biz Ödülleri – “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisi ödülü (2017 Ağustos)

- TÜHİD Altın Pusula Ödülleri - “Kamuda Sosyal Sorumluluk” kategorisi ödülü (2017)

- 9. Özel Kalem Ödülleri – Gözüm Kulağım İstanbul Projesi ile Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü (Ekim, 2017)

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu-Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü (Eylül, 2018)