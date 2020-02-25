taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0868
Euro
6.6123
Altın
1640.76
Borsa
114789.21
Gram Altın
323.734
Bitcoin
59058.82

Beyaz Saray koronavirüsle mücadele için ek fon isteyecek

ABD, koronavirüs ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edecek.

AA | 25.02.2020 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'den yayılan koronavirüs, ABD'yi alarma geçirdi.

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı.

ABD, AŞI GELİŞTİRMEYİ HIZLANDIRACAK

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, "Donald Trump yönetimi koronavirüsün yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray koronavirüsle mücadele için ek fon isteyecek

Virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.

Beyaz Saray koronavirüsle mücadele için ek fon isteyecek

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.

Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD, Güney Kore'yle askeri eğitimleri azaltacak
ABD, koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'yle ortak askeri eğitimleri azaltma kararı aldı.
Buenos Aires'te karnaval coşkusu
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te şubat ayı boyunca karnaval etkinlikleri düzenleniyor.
Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protestolar sırasında, 1 emniyet amiri ile 3 sivil hayatını kaybetti
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi rejiminin Türkiye ve Osmanlı Devleti aleyhinde yürüttüğü kampanyalara katılan Aid El Karni, ülkesinin İsrail'le ilişkilerini gölgelemeye çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
54
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
159
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
34
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
80
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti
7
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
60
Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler
Sakarya'da yunuslara ateş edip yüzgeçlerini kestiler
109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir