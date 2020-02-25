Beyaz Saray koronavirüsle mücadele için ek fon isteyecek

Çin'den yayılan koronavirüs, ABD'yi alarma geçirdi.

Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı.

ABD, AŞI GELİŞTİRMEYİ HIZLANDIRACAK

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, "Donald Trump yönetimi koronavirüsün yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.

Virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.

Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.