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Beyaz Saray önünde kendini yakan adamın kimliği belirlendi

Beyaz Saray yakınında kendini ateşe veren ve hastanede hayatını kaybeden adamın, Arnav Gupta olduğu açıklandı.

DHA | 30.05.2019 - 17:14..
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ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray binasının önündeki Ellipse Parkı'nda kendisini ateşe veren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyurulan adamın, kimliği belli oldu.

Yerel medya, kendisini ateşe veren adamın isminin Arnav Gupta (33) olduğunu ve Washington’un Bethesda bölgesinde ikamet ettiğini duyurdu.

FİZİKSEL VE DUYGUSAL KAYGILARI VARDI

Gupta’nın ailesinin polise verdiği ifadede, olaydan önce de Gupta’nın fiziksel ve duygusal durumundan kaygıları olduğunu söyledikleri belirtildi.

Ailesinin, çarşamba günü Gupta için polise ihbarda bulunduğu ve polisin Gupta’yı aramakta olduğu belirtildi.

TRUMP SARAY'DAYDI

ABD basını, Gupta’nın kendini ateşe verdiği sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğunu yazdı.

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