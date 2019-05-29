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Beyaz Saray yakınlarında bir kişi kendini ateşe verdi

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini yakan kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA | 29.05.2019 - 23:09..
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi.

Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Beyaz Saray yakınlarında bir kişi kendini ateşe verdi

GEÇEN AY DA BİR KİŞİ KENDİNİ YAKMIŞTI

Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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