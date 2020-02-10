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Beyaz Saray'da bıçaklı bir saldırgan yakalandı

ABD'de Beyaz Saray'a girmeye çalışan bıçaklı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 10.02.2020 - 00:39..
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ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray'da şüpheli bir kişinin Başkan Trump’ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı.

TRUMP'I ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİ

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını belirtti. Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir Gizli Servis Ajanına Trump'ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Roger Hedgpeth'in Başkan Trump’a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi. Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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