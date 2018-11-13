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Beyaz Saray'da kadınların güç kavgası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile Trump'ın ilk eşinden olan kızı Ivanka arasında, Beyaz Saray'daki güç mücadelesinin soğuk rüzgarları esiyor.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 11:21..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile Trump'ın ilk eşinden olan kızı Ivanka arasında soğuk rüzgarlar estiği, Trump'ın danışmanlığını üstlenen Ivanka'nın Melania'nın Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretin benzerini gerçekleştirmek istediği belirtilirken, Melania'nın Trump'ın bazı ziyaretlere kendini yerine Ivanka'yı götürmesine tepkili olduğu iddia edildi.

Beyaz Saray'da kadınların güç kavgası

MELANIA TEPKİLİ

First Lady ile Ivanka arasındaki gerilimin Beyaz Saray çalışanlarını da zora soktuğu ifade edilirken, Beyaz Saray çalışanları bu iddiaları yalanladı. Melania ile Ivanka'nın yalnızca özel günlerde ve ziyaretlerde yan yana görülmesi ise dikkat çekiyor.

IVANKA İLE GÜÇ SAVAŞI

ABD basını, Başkan Donald Trump'ı olduğu kadar kızı Ivanka'yı çoğu zaman sert bir dille eleştiriyor. ülkesinin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almasının ardından açılışa gidip Gazze'de hayatını kaybedenlere karşın kahkahalar atan Ivanka için 'Babasının küçük gulyabanisi' başlığı atılmıştı.

Trump'ın Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon da Ivanka ile eşi Jared Kushner'a 'Javanka' diyerek eleştirmiş, Ivanka'yı dışarıya haber sızdırmakla suçlamıştı.

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