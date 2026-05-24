Beyaz Saray'da silahlı saldırı: Muhabirin tepkileri gündem oldu

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki bir güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırının yankıları sürüyor...

Saldırı ve sonrasında yaşanan anlara ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

TEPKİLERİ GÜNDEM OLDU

Bazı gazetecilerin Beyaz Saray bahçesinde yayın yaptığı sırada ardı ardına silah seslerinin duyulduğu görülürken, daha sonra güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği kameralara yansıdı.

Öte yandan saldırı sırasında ne olduğunu anlamaya çalışan bir kadın muhabirin tepkileri de sosyal medyada viral oldu.

Saldırının ardından Beyaz Saray ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması da dikkat çekti.

BEYAZ SARAY'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump’ın konutta olduğu ve saldırıdan etkilenmediği bildirilmişti.