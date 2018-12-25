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Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceğini, ancak tarihin henüz planlanmadığını belirtti.

AA | 25.12.2018 - 08:37..
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ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump ve Erdoğan arasında gerçekleşmesi muhtemel bir buluşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan (Trump) gelecekte olması muhtemel bir buluşmaya açık." ifadeleri kullanılırken, görüşmeye dair herhangi bir tarih veya planın olmadığı belirtildi.

İBRAHİM KALIN 2019'DA ZİYARET OLACAK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak, 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

İki lider, resmi olarak en son Mayıs 2017 yılında Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, bu ay da Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde 50 dakikalık bir görüşme yapmıştı.

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