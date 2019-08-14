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Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü.

DHA | 14.08.2019 - 01:24..
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Malatya'da akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları'nın zirvesinde yangın meydana geldi.

Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti.

3 SAAT SÜRDÜ

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

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