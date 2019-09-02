Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

Türkiye genelinde belediyelerde yaşanan skandallar arasına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres, İstanbul'un Beykoz ilçesi.

Beykoz Belediyesi, ilçede bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin merdivenleri ve su fıskiyesi için Abdullah Varan'ın sahibi olduğu şirket ile anlaştı.

BİNA FİYATINA MERDİVEN

Şirket yapılan işler için belediyeden 6 milyon 940 bin 519 lira ödeme aldı.

Milyonlarca lira ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkan görüntü ise oldukça çirkindi.

İLK İŞ DEĞİL

dostbeykoz.com'un haberine göre; Abdullah Varan'ın sahip olduğu şirket Beykoz Belediyesi'nden daha önce de birçok milyonluk ihale kazandı.