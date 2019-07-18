taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6792
Euro
6.3912
Altın
1421.41
Borsa
99806.17
Gram Altın
259.678

Beykoz'da 10 kişinin kaldığı ev kundaklandı

Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir eve molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı.

AA | 18.07.2019 - 08:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sesleri duyan ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atılan molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın, gürültüyü duyarak uyanan aile bireylerinin ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.

Beykoz'da 10 kişinin kaldığı ev kundaklandı

"HAYATIMIZA KASTETTİLER"

Yangının söndürülmesinin ardından evin çevresindeki incelemelerde içerisinde yanıcı madde bulunan şişeler bulundu.

Ev sahibi Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık. İki üç defa ses geldi, sonra kalkıp baktık şişeler var. Hayatımıza kastettiler." dedi.

Beykoz'da 10 kişinin kaldığı ev kundaklandı

EVDE 10 KİŞİ YAŞIYORDU

Saniye İnce de çatıdan gelen ses üzerine uyandığını belirterek, "Herhalde dolu yağıyor dedim. Kalktım baktım benim camımın önü alevlendi, her taraf yanıyor. Korkuyla bağırdım, neden yatıyorsunuz kalkın, yanacağız, ev tutuştu. Sonra kiracımız geldi, hortumlarla, kovalarla yangını söndürdüler. Şişeler evin arkasında, 3 tane şişe var. Evin etrafına benzin dağıldı, kokuyor. Evde 10 kişi kalıyoruz, 6 kişi biz, 4 kişi de kiracılarımız. Uyuyorduk, ben sese kalktım, kalkmasam kül olacaktık." diye konuştu.

Bina ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Beykoz'da 10 kişinin kaldığı ev kundaklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

114
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

75
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

103
Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

180
ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

ABD'de aşırı sıcaklar ölümcül seviyeye çıkıyor

21
ABD ile Rusya arasında nükleer görüşmeler yeniden başladı

ABD ile Rusya arasında nükleer görüşmeler yeniden başladı

3
Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'ya müebbet hapis

Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'ya müebbet hapis

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir