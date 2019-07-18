Beykoz'da 10 kişinin kaldığı ev kundaklandı

Sesleri duyan ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atılan molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın, gürültüyü duyarak uyanan aile bireylerinin ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.

"HAYATIMIZA KASTETTİLER"

Yangının söndürülmesinin ardından evin çevresindeki incelemelerde içerisinde yanıcı madde bulunan şişeler bulundu.

Ev sahibi Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık. İki üç defa ses geldi, sonra kalkıp baktık şişeler var. Hayatımıza kastettiler." dedi.

EVDE 10 KİŞİ YAŞIYORDU

Saniye İnce de çatıdan gelen ses üzerine uyandığını belirterek, "Herhalde dolu yağıyor dedim. Kalktım baktım benim camımın önü alevlendi, her taraf yanıyor. Korkuyla bağırdım, neden yatıyorsunuz kalkın, yanacağız, ev tutuştu. Sonra kiracımız geldi, hortumlarla, kovalarla yangını söndürdüler. Şişeler evin arkasında, 3 tane şişe var. Evin etrafına benzin dağıldı, kokuyor. Evde 10 kişi kalıyoruz, 6 kişi biz, 4 kişi de kiracılarımız. Uyuyorduk, ben sese kalktım, kalkmasam kül olacaktık." diye konuştu.

Bina ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.