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Beykoz’da bir çiftlikte yangın

İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde bir çiftlikte çıkan yangın, çobanların dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden söndürüldü.

İHA | 16.01.2020 - 07:31..
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Beykoz ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Riva Caddesi üzerinde bulunan çiftlik alanının dışında çobanlar için inşa edilen müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Beykoz’da bir çiftlikte yangın

ÇOBANLARIN DİKKATİ, FELAKETİ ÖNLEDİ

Yangını fark eden çobanlar ve mahalle sakinleri müdahalede yetersiz kalınca Beykoz İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çıktığı sırada çiftlikte bulunan on büyükbaş hayvanı tahliye eden çobanlar ayrıca müştemilat içerisindeki mutfak tüpünü de çıkartarak büyük bir faciayı engelledi.

Beykoz’da bir çiftlikte yangın

YANGINI GÖRÜNTÜLEDİLER

Çiftlikte birdenbire yanmaya başlayan müştemilattan yükselen alevler geceyi aydınlatırken o anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangının neden çıktığının kesin olarak tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

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