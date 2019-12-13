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Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

Kayıp ilanı ile aranan iki kişinin tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlendikleri düşünülüyor. Cenazeler inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA | 13.12.2019 - 11:55..
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İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu.

Evde bulunan, B V.D. (64) ile F.Ç.'nin (47), ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlenerek öldükleri düşünülüyor.

KAYIP İLANI İLE ARANIYORLARDI

Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

''ADAMIN KAFASI KANLIYDI'

Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, “Telefonu aradım, cevap vermediler. Gece burada onlara seslendiler cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride.” dedi.

Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

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