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Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

İstanbul Beykoz'da, sürücüsü A. Ç.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçarken, o sırada sahilde bulunan bir dalgıcın yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

DHA |
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Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

Kanlıca Sahili Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. O esnada sahilde otomobilleriyle geçen Adem Saraç, Ufuk Saraç ve arkadaşları, yardım etmek için durdu.

Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

DALGIÇ, KAZAZEDE KADINI DENİZDEN ÇIKARDI

Dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç denize atlayarak batmakta olan otomobilin içerisinden A. Ç.'yi çıkararak kendi otomobillerine götürdü. Görgü tanıkları durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen A. Ç., olay yerine gelen ambulansa güçlükle taşındı.

Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

"DENİZE UÇTUĞUNU GÖRÜNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

Görgü tanığı Adem Saraç, “Sahilde dolaşıyorduk. Arabanın denize uçtuğunu gördük. Denize uçtuğunu görünce de yardımcı olmaya çalıştık. İçinde bir kişi vardı kadın. Onu kurtardık. Arabada denize akıntıda gitti. Bizim arkadaş sağ olsun hemen atladı denize. Tam araç batarken aldık kurtardık. Arkadaşım eski dalgıç. Üşümüştü arabada ambulansın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı

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