Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

1 HDP'li vekiller 3 PKK'lı teröristi andı HDP, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı terörist için anma töreni düzenledi.

2 Adana'da çığın altında kalan işçinin cesedi bulundu Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bugün ise çığın altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

3 Bıçakla yaralandı, ağzı toprakla doldurulup boğuldu Diyarbakır'da bir zanlı, kesici aletle yaraladığı şahsı, ağzına toprak doldurup boğdu. Polisin operasyonuyla yakalanan zanlı, mahkemece tutuklandı.

4 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı Cem Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

5 Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı Papa Francis, bir rahibenin öpücük istemesi üzerine ısırmama sözü alarak rahibenin istediğini yerine getirdi.

6 CHP'den AYM'ye vergi itirazı başvurusu CHP, Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi vergilere Anayasa'ya uygun olmadığı için itiraz etti.