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Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye gönderildi.

İHA | 09.01.2020 - 14:11..
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İstanbul Beykoz'da, İrfan Bayrak yönetimindeki 34 BSU 549 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadık Yavuz yönetimindeki 34 PF 4911 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde, sürücüler araçlarında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kısa süre çalışmaları sonucunda yaralılar araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

TRAFİK KAPANDI

Kaza nedeniyle yolun bir süre trafiğe kapandığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların ve yaralıların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bir görgü tanığı, "Kafa kafaya çarpıştılar. Yaralı sürücülerden biri babamdı. Hastaneye götürdüler. Sağlık durumu iyi" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

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