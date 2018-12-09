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Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

İstanbul Beykoz'da bir kuyumcuyu soymaya giden maskeli silahlı şahıs, kuyumcunun müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı.

İHA | 09.12.2018 - 00:07..
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Sait Molla Caddesi’nde, 28 yaşındaki K.K. isimli soyguncu, akşam saatlerinde yüzüne maske takarak elindeki silahla kuyumcuya geldi.

İKNA EDEMEDİ, DALGIN ANINI YAKALADI

Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu ellerine havaya kaldırarak paniklemeden ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarılı olmayınca kuyumcu, soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp üzerine atladı. Silahı tutarak uzun süre soyguncunun elinden almaya çalışan kuyumcu, bir süre sonra soyguncuyu yere yatırarak yakaladı.

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

ÖNCE HASTANEYE, SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayı gören kuyumcunun komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hafif darp edilen soyguncuyu hastaneye götürürken, silaha el koydu. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis şerit çekerek kuyumcuda incelemelerde bulundu.

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

"KUYUMCU, SOYGUNCUYU DÖVDÜ"

Olayı anlatan görgü tanığı, “Bir iki el silah sesi duydum. Baktım kuyumcu içeride boğuşuyor. Ondan sonra o etkisiz hale geldi, bende içeriye girdim ve polisi çağırdılar. Silahı yere atmışlar vurulan yok. Soygun yapmak isteyen kişiyi kuyumcu dövdü” diye konuştu.

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

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Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

Beykoz’da soyguncu, kuyumcuya yakalandı

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