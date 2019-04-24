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Beykoz’da tırnakçı kadınlar kameradan kaçamadı

Üç tırnakçı kadın, girdikleri marketin kasiyerini dolandırmaya çalıştı. Burada birçok bebek bezini ellerine alıp bakan kadınlar, şüpheli hareketlerde bulundu.

İHA | 24.04.2019 - 09:53..
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Hem tırnakçılık yapmaya çalışıp hem de aldıkları bebek bezinin parasını ödemeden çıkan kadınları, market çalışanı fark etti.

Bir şey çalamayınca bu sefer de raflardaki meyvelere dadandı.

ÖNCE BEBEK BEZLERİNE DADANDILAR

Olay, Beykoz Paşabahçe Mahallesi Köyönü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren tırnakçı kadınlar, önce reyonlarda gezerek bebek bezlerinin olduğu raflara geldi. Burada birçok bebek bezini ellerine alıp bakan kadınlar, şüpheli hareketlerde bulundu. Marketin yazıhanesinde bulunan market çalışanı Büşra Aydın, kadınları güvenlik kamerasından izlemeye başladı. O sırada kadınlardan biri kasaya giderek bir paket sigara aldı ve kasiyeri oyalamaya çalıştı.

Beykoz’da tırnakçı kadınlar kameradan kaçamadı

BİRİ KASİYERİ OYALADI, DİĞERİ TIRNAKÇILIK YAPTI

Daha sonra kadınlardan biri daha kasaya geldi ve ikisi birden kasiyerle konuşmaya başladı. Market çalışanı Aydın da duruma müdahale etmek üzere kasaya geldi. İki kadın, aldıkları çikolata ile bir paket sigaranın parasını kasiyere uzatıp sürekli kasiyere sorular sordular. Kasiyerin aklının karışmasını fırsat bilen tırnakçı kadın, bir miktar parayı vermeyerek kasiyeri dolandırdı. Durumu fark eden market çalışanı, kasiyere elindeki paraları saymasını söyledi. Paraları sayan kasiyer, 100 lira eksik olduğunu anlayınca parayı geri aldı. Ardından tırnakçı kadınlardan birinin parasını ödemediği bezlerle dışarı çıktığını gören market çalışanı, kadını içeri çağırdı.

Beykoz’da tırnakçı kadınlar kameradan kaçamadı

TIRNAKÇI KADINLAR KAMERADA- VİDEO

BAŞARISIZ OLUNCA MEYVELERE SARDILAR

Bebek bezlerini de markete bırakan kadınlar, başarısız dolandırıcılık girişimlerinin ardından marketi terk etti. Kadınlar, marketten çıktıklarında da hırsızlığa devam ederek, rafta bulunan meyvelerden birkaç tane alarak uzaklaştı.

Tırnakçı kadınları engelleyen market çalışanı Büşra Aydın, “İlk önce girdiler 3’ü birden. Ben yazıhanedeydim kameradan fark ettim. Direkt bezlere yöneldiler baktım sürekli farklı yerlerden bez alıyor. Dikkatimi çekti, dedim bu işte bir problem var. Kasadaki arkadaşa sürekli parayı uzatıyordu bağıra çağıra, içeriden sesini de duyuyordum. Direkt çıkma ihtiyacı hissettim çıktım ve yanına geldim. Biri beni oyalamaya çalıştı ona hiç bakmadım, fark ettim çünkü. Geldim kasadaki arkadaşa kasadan kaç para çıkarttıysa onu geri almasını söyledim. O da elindeki paralara bakınca 100 lira eksik olduğunu söyledi. Diğer bayan aldığı için hemen elindeki 50’likleri fark etti ve geri çekti. Öyle yapmasaydı sadece 100 lirayı alıp gitmiş olacaklardı. Bezi de alıp gitmeye çalıştı onu da fark ettim. Bezin parasını ödedi mi dedim ödemedi dedi arkadaş. Hemen geri çağırdık kadını artık bir şey alamayacaklarını fark edip çıkıp gittiler.” dedi.

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