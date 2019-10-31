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Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

DHA | 31.10.2019 - 16:02..
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Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından, sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle, Beykoz ve Sarıyer' de yollar göle döndü.

SARIYER TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde, yollar adeta dereye döndü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşarken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

AYAKKABILARINI ÇIKARARAK YÜRÜDÜ

Beykoz'da bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

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