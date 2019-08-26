Beykoz'da zabıtalardan piknikçilere uyarı

Haftasonunu fırsat bilen piknikçiler, Beykoz'a akın etti.

Mesire, ormanlık ve yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşların çöplerini yeşil alanlara atmamaları konusunda zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

MEGAFON İLE ANONS

Zabıta ekipleri, bu alanlarda vakit geçiren vatandaşlara megafon ile anons yaparak çöplerini atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Temizlik ekipleri de yeşil alanlara atılan çöpleri temizledi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HAFTADA 3 GÜN YAPILIYOR

Beykoz Belediyesinde görevli çevre mühendisi Anıl Erten, “Beykoz ilçesi genelindeki yeşil alan, ormanlık alan, mesire alanı vasfındaki 15 adet noktamızın temizliğini Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftada 3 gün, 4 kişilik ekibimizle rutin olarak gerçekleştirmekteyiz. Belediyemiz zabıta ekipleri buraları ziyaret eden vatandaşları gerek uyarı noktasında, gerek ekiplerimize çalışmalarında yardımcı olmak noktasında anons ederek bize refakat etmekteler. Vatandaşlarımıza burada sunmuş olduğumuz hizmet, gün sonunda burada ister istemez bırakmış oldukları kirlilikleri atıkları giderebilmek noktasında, onlara bir sonraki gelişlerinde daha temiz bir ortam oluşturabilmek adına yürütülüyor. Bizim onlardan isteğimiz, bu konuda biz elinden geldiğince hepsinin yardımcı olmasını diliyoruz. Günlük olarak 100 - 150 kilogram civarında atığımız mevcut. 3 gün düşündüğümüzde 450 - 500 kiloya yani yarım tona yakın atık oluşumu mevcut. Bu çok yüksek bir miktar. Bizim amacımız bunu mümkün olduğunca azaltabilmek, azaltamadığımız noktada temizliğini yapmak.” dedi.