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Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

Daha önce de bir grubun çalışanlar tarafından dövüldüğü gece kulübünde yine tartışma yaşandı. Özel güvenlik görevlilerinin 3 müşteriyi dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

DHA | 06.01.2020 - 12:01..
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Beylikdüzü'nde Afrikalı uyruklu bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı.

Aynı eğlence mekanında yine özel güvenlik görevlisi dehşeti yaşandı.

3 KİŞİ GÜVENLİK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Güvenlik görevlileri, mekanda bulunan 3 kişiyi dışarı çıkartarak, bir anda şahıslara saldırmaya başladı. Aldıkları yumruk darbeleriyle yere yığılan şahıslar ise uzun bir süre yerden kalkamadı.

3 kişi daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında kavga VİDEO

Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

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