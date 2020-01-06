Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

Beylikdüzü'nde Afrikalı uyruklu bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı.
Aynı eğlence mekanında yine özel güvenlik görevlisi dehşeti yaşandı.
3 KİŞİ GÜVENLİK TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Güvenlik görevlileri, mekanda bulunan 3 kişiyi dışarı çıkartarak, bir anda şahıslara saldırmaya başladı. Aldıkları yumruk darbeleriyle yere yığılan şahıslar ise uzun bir süre yerden kalkamadı.
3 kişi daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında kavga VİDEO