Beylikdüzü'nde aynı eğlence mekanında yine kavga

1 iPhone XR, tanıtıldığından bu yana en çok satan telefon oldu iPhone XR, piyasaya sürülmesinden bu yana her çeyrekte küresel satış listelerinde zirveye yerleşti.

2 Sağlık kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurumlara gönderdiği talimatta, kıyafetlerin "edep, adap ve inanca göre" uygun olması istendi.

3 Elini kaputa sıkıştıran adamın zor anları Sıkışan elini kurtarmak için, diğer eliyle kaputu tekrar açmaya çalışan adamın çabaları sonuç vermedi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

4 TCG Anadolu 2020 sonunda hazır Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni platform ve sistemin teslimatına başlayacak.

5 Hava kirliliği sigara içmek kadar tehlikeli İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros'un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer.

6 Ekrem İmamoğlu: PR'ımı AK Partililer yaptı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendiyle ilgili en büyük PR çalışmasının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu söyledi.