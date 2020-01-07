Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzininin bitmesi üzerine yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi.

Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içinde bulunan 3 kişinin, yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındığı öğrenildi. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.







