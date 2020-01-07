taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9623
Euro
6.6724
Altın
1566.21
Borsa
111412.7
Gram Altın
300.432
Bitcoin
47001.84

Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu

E-5'te meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 07.01.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzininin bitmesi üzerine yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi.

Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içinde bulunan 3 kişinin, yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındığı öğrenildi. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu

Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu


Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu

Beylikdüzü'nde benzini biten araç kazaya sebep oldu


İlginizi Çekebilir
İzmir'de terör operasyonu: 15 gözaltı
İzmir merkez, Menemen ve Tire ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Telefon dolandırıcıları bu kez polis memuruna denk geldi
Konya'da telefon dolandırıcısı olan 2 kişi, dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi.
Eksi 7 derecedeki Erzincan'da gölet dondu
Erzincan’da hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle Ergan Dağı'nda bulunan gölet dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Van'da 84 kaçak göçmen yakalandı
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

102
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

53
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

77
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

254
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

58
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

28
John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

John Bolton: Trump'ın davasında ifade vermeye hazırım

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir