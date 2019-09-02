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Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan kadının yeni görüntüleri

Bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darbedildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 15:31..
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Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan kadının yeni görüntüleri

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir markette çalışan Azime T., kendisine şiddet uygulayan iş yerindeki arkadaşını, geçtiğimiz temmuz ayında verdiği görüntülerle ifşa etmişti.

SERBEST KALDI, TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Azime T.'yi yere yatırıp tekmeleyen market çalışanı saldırgan, serbest bırakılmasının ardından tehditlerini sürdürdü ve genç kadının korkusu yeniden başladı.

Beylikdüzü'nde kadına şiddetin yeni görüntüsü İZLE

ŞİDDETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Tüm bunlar yaşanırken, marketin içerisinde bulunan güvenlik kameralarının farklı açılarından şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büyük bir hırsla Azime T.'nin yanına gelen erkek çalışanın, tartıştığı genç kadını boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor.

DIŞARIYA KAÇARAK KURTULDU

Talihsiz genç kadın ise kapıyı tutarak, erkek çalışana direniyor. Birkaç dakika boyunca devam eden şiddet, Azime T.'nin dışarıya çıkıp kaçması ile son buluyor.

Yeni çıkan görüntülerin ardından saldırgan hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu...

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