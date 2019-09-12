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Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

Bir parkta 76 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Kadının başının yarılmış olduğu belirlenirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

DHA | 12.09.2019 - 23:49..
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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan parkta saat 19.30 sıralarında kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında cesedin, 76 yaşındaki emekli hemşire Sabahat Tekinay'a ait olduğunu belirledi.

BAŞI YARILMIŞ

Kadının, başının yarılmış olması nedeniyle ölümü şüpheli bulundu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelesinin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sabahat Tekinay'ın mahallede bulunan bir hastaya iğne yapmak için evinden çıktığı ve cesedin hemen yanında kadının, içinde iğne malzemelerinin olduğu çantasının bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

Beylikdüzü'nde bir parkta kadın cesedi bulundu

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