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Beylikdüzü’nde broşürcü hırsız diş kliniğine dadandı

Bir diş kliniğine pizza firmasına ait broşür dağıtmak için giren şüpheli şahıs, danışmada duran kadının yerini terk etmesini fırsat bilerek 4 bin TL değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

İHA | 10.06.2019 - 09:07..
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İstanbul Beylikdüzü’nde, diş kliniğinden cep telefonunu çalma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

BROŞÜR BIRAKMAK İÇİN GİRDİ, TELEFONU ÇALIP ÇIKTI

Hırsızlık şüphelisi şahıs, bir pizza firmasına ait broşürü dağıtmak için özel bir diş kliniğine girdi. Şüpheli, bu sırada danışmadaki yerinden kalkıp içeriye giren Çağla Seymen'e (26) ait olan 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Beylikdüzü’nde broşürcü hırsız diş kliniğine dadandı

BROŞÜR BIRAKMAYI DA İHMAL ETMEDİ

Görüntülerde elinde broşürlerle içeriye giren şüpheli, önce elindeki broşürleri bırakmak için masaya yöneliyor ancak daha sonra masanın üzerinde gördüğü cep telefonunu soğukkanlılıkla alıyor. Cep telefonunu alan şahıs, daha sonra masaya broşür bırakmayı da ihmal etmiyor ve iş yerini terk ediyor.

Beylikdüzü’nde broşürcü hırsız telefon çaldı

ARANIYOR

Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve masada bıraktığı telefonun olmadığını fark eden Seymen, güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. Olayı polis ekiplerine bildiren Seymen, şüpheliden şikayetçi oldu.
Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü’nde broşürcü hırsız diş kliniğine dadandı

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