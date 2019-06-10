Beylikdüzü'nde darbedilen taksici konuştu

Bu sabah İhlas Haber Ajansı, "Annesine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciyi demir sopayla dövdü" başlıklı bir haber geçti.

Habere göre, İstanbul Beylikdüzü’nde bir genç annesine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciyi demir sopayla dövdükten sonra taksiyi kullanılamaz hale getirdi.

"ÜCRETİ VEREBİLMEK İÇİN PARA İSTEDİ"

Olayın ardından darbedilen taksici konuyla ilgili yine İHA'ya açıklamalarda bulundu. Tacizde bulunmadığını ve sarkıntılık yapmadığını dile getiren taksi şoförü Mazlum Ölmez, “Bayramın 2’nci günü de Bakırköy Kartaltepe’de ekip otosunun bana getirdiği müşteriyi Beykent'e götürdüm. Beykent’e götürdüğüm yolcu indikten sonra güvenlikten bana taksi ücretini verebilmek için para istedi. Güvenlik kadına 'para yok' deyince kadın parayı yollayacağını söyledi. 15-20 dakika kadar parayı yollamasını bekledim.





GÖZÜMÜ HASTANEDEN AÇTIM

Ardından güvenliğe uyarıda bulundum kendilerinin parayı göndermesi için, güvenlik parayı getireceklerini söyledi. Ben kapıda beklerken eli sopalı bir şahıs yanağıma bir kere vurdu ondan sonrasını hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım. Saldıran şahıs taksiye binen kadının oğluymuş. Gözümü hastane de açtım daha sonra karakola gidip şikayetçi oldum.





SOSYAL MEDYA HABERLERİNİ KINIYORUM

Sosyal medyada çıkan haberleri kınıyorum. Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi aracımda güvenlik kamerası var. Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emekçi taksicileriz biz.

23 TANE SUÇ KAYDI VAR

Beni darbeden sahsın 21 yaşında olduğu 23 tane suç kaydının olduğunu karakolda öğrendim. Adam suç makinesi devletin buna bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.