taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.4062
Altın
1488.47
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.712
Bitcoin
52848.88

Beylikdüzü'nde dayak yiyen çocuğun babası çıldırdı

Arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubun saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, babası çılgına döndü.

İHA | 30.10.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşlarıyla evlerinin önünde bulunan parkta oturan 15 yaşındaki Emir T., daha önce aralarında tartışma geçen 10 kişilik grubun hedefi oldu.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Sopalı grubun saldırısına uğrayan Emir T., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanırken; yanında bulunan diğer arkadaşları, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyarak balkona çıkan baba, oğlunun yerde yattığını görünce koşarak olay yerine geldi.

Beylikdüzü'nde dayak yiyen çocuğun babası çıldırdı

ÖNCE OĞLUNA SONRA ARKADAŞLARINA KIZDI

Oğlunun yerde yatan halini gören baba çılgına döndü. Önce kendi oğluna tepki gösteren öfkeli baba, daha sonra oğlunun arkadaşlarına tepki gösterdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Dayak yiyen Emir T., ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, öfkeli baba şikayetçi olmak için karakola gitti.

Beylikdüzü'nde dayak yiyen çocuğun babası çıldırdı

Beylikdüzü'nde dayak yiyen çocuğun babası çıldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

369
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

19
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

41
Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

5
Messi'nin 50. frikik golü

Messi'nin 50. frikik golü

15
Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

19
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir