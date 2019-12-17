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Beylikdüzü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekânının sahibi ve arkadaşına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İHA | 17.12.2019 - 07:28..
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanıda, mekânın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

SİLAHLI SALDIRGAN OALY YERİNDEN KAÇTI

İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

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