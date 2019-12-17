Beylikdüzü'nde eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanıda, mekânın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHLI SALDIRGAN OALY YERİNDEN KAÇTI

İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.