Beylikdüzü’nde emniyet kemeri ihlali ağır yaraladı

Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman yolundam34 LP 3512 plakalı aracın sürücüsü İbrahim A. (25) liman yolunda seyir halindeydi.

Yol ayrımına gelen genç sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç ortada bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Başını cama çarparak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

1 HAFTA SONRA ASKERE GİDECEKTİ, KAZA GEÇİRDİ

Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı. İbrahim A.’nın 1 hafta sonra askere gideceği de öğrenildi.

EMNİYET KEMERİ İHLALİ CANINDAN EDİYORDU

Kaza sonrası ağır hasar alan araba çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Aracın ön camının ise İbrahim A.’nın kafasının çarpması ile kırıldığı gözlendi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri sürücünün emniyet kemerini uyarı sesi gelmemesi için arka taraftan koltuğa taktığını gördü. Yaşanan kaza sonrası emniyet kemerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.



