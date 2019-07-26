Beylikdüzü’nde fabrikada yangın

Mermerciler Sanayi Sitesi 2.Cadde üzerinde, plastik ambalaj üretimi yapan 4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerinde bulunduğu depo bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanların diğer katlarda yayılmasıyla büyük korku yaşayan işçiler, binayı tahliye etti. Bu sırada çok sayıda işçi dumandan etkilendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı ambulanslara alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binayı terk eden işçiler, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini herhangi bir yaralının da olmadığını söyledi.