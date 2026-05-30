Beylikdüzü'nde freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki araçlara çarptı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi 144. Sokak'ta, güzergâhında ilerleyen İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle fren arızası yaşadı. Fren sisteminin devre dışı kalması üzerine sürücü aracı kontrol etmekte zorlandı.

Kısa süre içerisinde kontrolden çıkan otobüs, sokak üzerinde savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir tır ile otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kontrolden çıkan İETT otobüsünün hızla ilerledikten sonra park halindeki araçlara çarptığı ve ancak bu şekilde durabildiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yetkililer, otobüste meydana geldiği belirtilen fren arızasının teknik boyutunun yapılacak ekspertiz ve incelemeler sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.