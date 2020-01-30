İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi'nde, rezervasyonları olmadığı halde gece kulübüne girmek isteyen 2 kişi ile onları içeri almayan kulübün güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.
SİLAHLI KAVGA
İki kişi, geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Yarım saat sonra geri gelen 2 kişi, gece kulübünün güvenlik görevlilerine silahlarla ateş etti. Açılan ateşe, güvenlik görevlileri de karşılık verdi.
Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga ViDEO
2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek evlerine baskın düzenledi. 2 şüpheli, olayda kullandıkları iki tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.