taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9806
Euro
6.5902
Altın
1581.57
Borsa
118361.82
Gram Altın
304.332
Bitcoin
55918.17

Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga

Gece kulübüne rezervasyonsuz girmek isteyen 2 kişi, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca silahlı saldırıda bulundu.

DHA | 30.01.2020 - 10:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi'nde, rezervasyonları olmadığı halde gece kulübüne girmek isteyen 2 kişi ile onları içeri almayan kulübün güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

SİLAHLI KAVGA

İki kişi, geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Yarım saat sonra geri gelen 2 kişi, gece kulübünün güvenlik görevlilerine silahlarla ateş etti. Açılan ateşe, güvenlik görevlileri de karşılık verdi.

Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga ViDEO

Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga

2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek evlerine baskın düzenledi. 2 şüpheli, olayda kullandıkları iki tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga


İlginizi Çekebilir
Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye giden aynı aileden 5 kişinin, müdahale sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü
Başkent'te zehirli tavuk eti verildiği belirtilen 20 sokak hayvanı, öldü.
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Bodrum ilçesinde polis ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 7 bin şişe sahte içki bulunurken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

77
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

211
Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

731
Boeing, 23 yıl sonra ilk kez zarar etti

Boeing, 23 yıl sonra ilk kez zarar etti

6
Elazığ'daki depremde lazer tarayıcı cihaz kullanıldı

Elazığ'daki depremde lazer tarayıcı cihaz kullanıldı

40
Saati için 400 bin dolar denilince kendini yere attı

Saati için 400 bin dolar denilince kendini yere attı

19
Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir