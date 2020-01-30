Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

1 Kırıkkale'de 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi Bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye giden aynı aileden 5 kişinin, müdahale sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2 Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirmedi Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak açıkladı. Böylece tahmin bir öncekiyle aynı kaldı.

3 Arda Turan takım bulamadı Türkiye'de ve Avrupa'nın hemen hemen bütün liglerinde yarın ara transfer dönemi kapanacak. G.Saray'a transfer olamayan Arda, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacak.

4 Beylikdüzü'nde gece kulübü önünde silahlı kavga Gece kulübüne rezervasyonsuz girmek isteyen 2 kişi, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca silahlı saldırıda bulundu.

5 Aralık ayında 63 bin 536 taşıt trafiğe kayıt oldu TÜİK'in açıkladığı Aralık 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, aralık ayında 63 bin 536 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve toplam taşıt sayısı 23 milyon 156 bin 975'e ulaştı.

6 Malatya'da yarıyıl tatili 10 Şubat'a kadar uzadı Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığı aktarıldı.