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Beylikdüzü'nde iki grubun kavgası kamerada

Kavga eden gruplardan iki kişi gittikleri hastanede yakalandı. Pompalı tüfeğiyle ateş eden kişi de polise teslim oldu.

DHA | 26.07.2019 - 21:33..
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İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı.

Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, bıçaklı kavga VİDEO

Tartışma bir süre sonra sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ozan Ş., karşı taraftan Ercan K. ve Ednan K.'yı bıçakla yaraladı. Salih O. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kavga eden iki grup üyeleri bir süre sonra buradan ayrıldı. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karışan Semih O. ve Ozan Ş. aynı gün tedavi için gittikleri hastanede yakalanırken, Salih O. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle bugün polise teslim oldu. Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde iki grubun kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde iki grubun kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde iki grubun kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde iki grubun kavgası kamerada

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