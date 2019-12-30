Beylikdüzü’nde ilkokulun çatısı uçtu

Meteoroloji tarafından bugün öğleden sonra kent genelinde şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı.

Yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulu’nun çatısının bir kısmı da rüzgar nedeniyle uçtu.

ÖĞRENCİLER YARA ALMADI

Çatının parçalarının uçmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çatının parçalarının bahçeye uçma anı kameraya yansırken, o sırada öğrencilerin bahçede olmaması ise büyük bir faciaya engel oldu. İtfaiye ekipleri, çatının tehlikeli parçalarını kontrollü şekilde söktü. Olayın ardından bir veli ise yaşananları anlattı.













