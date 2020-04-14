Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından güzellik salonları, berberler, insanların iç içe bulunduğu toplu mekanlar kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında polis ekipleri de kaçak faaliyet gösteren kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

BERBERE 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

İstanbul Beylikdüzü'nde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda sandalyede bir genci tıraş ederken, bir müşterisini de bekletirken yakalanan Ş.A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Beylikdüzü’nde kaçak tıraşa polis baskını

MÜŞTERİLERİ İÇİN "AMCAMIN OĞLU" DEDİ

Ekipler tarafından iş yeri kapatılırken, polisleri görünce şok olan berber ise müşterileri için, "Amcamın oğlu... Memlekete gidecekler." dedi.