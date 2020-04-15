Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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Kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi

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1 Sağlık çalışanının oğluna polisten doğum günü sürprizi Kırıkkale'de polis ekipleri, hastanede nöbette olan sağlık çalışanı Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

2 Bursa’nın işlek caddeleri TOMA’larla kapatıldı Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekipleri, şehrin merkez caddelerini toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla eş zamanlı olarak kapattı.

3 Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısına katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

4 Köpek, sahibini hastanelik etti Samsun'da sahibine saldıran köpek, her iki kolundan ısırarak yaralarken, eşini köpekten kurtarmak isteyen kadın da düşerek hastanelik oldu.

5 Düzce'de evli çift koronayı yendi Koronavirüs tedavisi gören evli çift, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

6 Demet Özdemir'in dans şovuna beğeni yağdı Oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşım, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.