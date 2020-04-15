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Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza sonucu kamyonetin içerisine sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA |
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Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde 34 DN 1052 kamyon sürücüsü Alican Ç., Ambarlı Limanı'ndan D-100 istikametine seyir halinde ilerlerken yol kenarında arıza yapan 34 GA 4478 plakalı tırı fark etmeyince arkadan çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ARACIN İÇERİSİNE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddeti ile Alican Ç., kamyon içinde sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücüler şahsı kurtarmaya çalıştı.

Tıra bağlanan halat ile kamyonun iç tarafa çöken kısmı düzeltilmeye çalışıldı fakat ayakları sıkışan Alican Ç., bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen iftaiye ekiplerince Alican Ç., bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekiplerince alkol testi yapılan sürücüye boyunluk takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

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