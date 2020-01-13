Beylikdüzü'nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 25 yaşındaki Cem Aküzüm, arkadaşları ile bir gece kulübünde eğlendikten sonra, çıkışta heniz bilinemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişiyle kavga etti.

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Silahını çeken Aküzüm, tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Aküzüm ise eğlence mekanından ayrıldı.

Olaydan birkaç saat geçtikten sonra vurulan şahsın yakınları, konuşma bahanesiyle Aküzüm ile buluşmak istedi. Buluşma yerine gelen Aküzüm’ü araca alan zanlılar, genci kalbinden silahla vurarak öldürdü.





ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Zanlılar daha sonra Aküzüm’ün cesedini, boş bir araziye atarak kayıplara karıştı. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.