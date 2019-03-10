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Beylikdüzü’nde lüks villada yangın

Sahil Mahallesinde bulunan bir site içerindeki iki katlı lüks villada yangın çıkarken, site sakinleri büyük panik yaşadı.

İHA | 10.03.2019 - 07:23..
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Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde yer alan site içerisindeki iki katlı villanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü’nde lüks villada yangın

EV SAKİNLERİ PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, yangını fark eden ev sakinleri büyük panikle kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Yakuplu, Esenyurt ile Beylikdüzü’nden itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı.

Beylikdüzü’nde lüks villada yangın

Yangın nedeniyle yandaki villalarda yaşayan vatandaşlar panik içeresinde kendilerini dışarı attı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından çatıda soğutma çalışması yaptı.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beylikdüzü’nde lüks villada yangın

Beylikdüzü’nde lüks villada yangın

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