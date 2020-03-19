taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.501
Euro
7.1093
Altın
1481.34
Borsa
85576.61
Gram Altın
308.804
Bitcoin
34851.14

Beylikdüzü'nde otelde yangın çıktı

Otelin yemekhanesinde çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İHA | 19.03.2020 - 08:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan 5 katlı otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÖREVLİLER MÜŞTERİLERİ UYANDIRDI

Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşterileri uyandırdı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşerek otelin dış cephesinin büyük bir bölümünü kapladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mahsur kalan müşteriler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Tahliye çalışmasıyla birlikte yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Beylikdüzü'nde otelde yangın çıktı

YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILACAK

Kimsenin yaralanmadığı yangında otelin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangının kesin sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
Buzlanma nedeniyle 5 servis aracı ve 1 tırın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 18 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de evler sular altında kaldı
Aşırı yağış nedeniyle birçok ev hasar görürken, vatandaşlar zor durumda kaldı.
Cezayirliler ülkelerine alınmayınca protesto başlattı
İstanbul’da bulunan Cazayirliler, koronavirüs nedeniyle ülkelerine giriş yapamayınca protesto düzenledi.
Sara krizi geçiren vatandaş korona şüphesine neden oldu
Ağrı’da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar korona olduğu şüphesiyle adama yaklaşmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
673
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
85
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
48
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
84
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
5
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
15
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir