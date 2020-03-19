Beylikdüzü'nde otelde yangın çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan 5 katlı otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÖREVLİLER MÜŞTERİLERİ UYANDIRDI

Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşterileri uyandırdı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşerek otelin dış cephesinin büyük bir bölümünü kapladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mahsur kalan müşteriler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Tahliye çalışmasıyla birlikte yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILACAK

Kimsenin yaralanmadığı yangında otelin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangının kesin sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.