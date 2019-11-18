Beylikdüzü'nde sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Tüm yurtta kaçak içkiyle mücadele devam ediyor...
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu'da bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreste sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti.
147 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada 147 litre sahte içki, 7 dolu içki şişesi, 27 boş şişe ve 1 şişelere kapak takmaya yarayan makine ele geçirildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bülent Y., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.