Beylikdüzü'nde silahlı soygun

1 Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 Artvin’de doğalgaz kazı çalışmaları durduruldu Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, doğalgaz çalışmalarını durdurduklarını söyledi. Nedeni ise doğalgaz hattı için yapılan kazı sonrası bozulan yollara yama yapılmak istenmesi...

3 Babel: Ajax'a döndüğüm için mutluyum Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Babel, forma şansı bulabilmek için eski kulübüne döndüğünü ifade etti.

4 Fransa polisinden göstericilere sert müdahale Paris'te polis, emeklilik reformuna karşı grev düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu.

5 Şişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Yangını çıkaran kadın için arama çalışması başlatıldı.

6 İstanbul Boğazı'nda tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı Tanker ve balıkçı teknesinin çarpışması sonucu, balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken diğer 3 balıkçı için ise arama çalışması başlatıldı.