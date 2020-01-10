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Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, güvenlik görevlisini silahla tehdit ettikten sonra içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çalıp kaçtı.

AA | 10.01.2020 - 09:15..
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İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kuruyemiş deposu önüne otomobille gelen silahlı 3 şahıs, deponun kapısını kırmaya çalıştı.

Bu sırada alarmın çalması üzerine güvenlik görevlisi depoya gelerek kontrol etmek istedi. Şüpheliler ise güvenlik görevlisine silah doğrultarak tehdit edip etkisiz hale getirdi

ÇELİK KASAYI ALIP KAÇTILAR

Daha sonra 3 hırsız, içinde bir miktar para bulunan depodan aldıkları çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelilerin kaçmasının ardından güvenlik görevlisi polise ve iş yeri sahibine haber verdi.

Beylikdüzü'nde silahlı soygun ViDEO

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri,  incelemelerde bulunup kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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