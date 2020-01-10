İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kuruyemiş deposu önüne otomobille gelen silahlı 3 şahıs, deponun kapısını kırmaya çalıştı.
Bu sırada alarmın çalması üzerine güvenlik görevlisi depoya gelerek kontrol etmek istedi. Şüpheliler ise güvenlik görevlisine silah doğrultarak tehdit edip etkisiz hale getirdi
ÇELİK KASAYI ALIP KAÇTILAR
Daha sonra 3 hırsız, içinde bir miktar para bulunan depodan aldıkları çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.
Şüphelilerin kaçmasının ardından güvenlik görevlisi polise ve iş yeri sahibine haber verdi.
Beylikdüzü'nde silahlı soygun ViDEO
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunup kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.