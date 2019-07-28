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Beylikdüzü’nde sürücü aracıyla takla attı

Beylikdüzü’nde bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.

İHA | 28.07.2019 - 11:46..
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Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, D.D., isimli sürücü, kiraladığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan kaldırılma çarptı.

VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARDI

Çarpmanın etkisiyle otomobili takla atan kadın sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü, vatandaşlarca şoför mahallinden çıkarıldı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü’nde sürücü aracıyla takla attı

Beylikdüzü’nde sürücü aracıyla takla attı ViDEO

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Kazanın ardından şoka girdiği görülen kadın sürücü, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı. Emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Hastaneye gitmek istemeyen sürücüye olay yerinde müdahale edildi.

Beylikdüzü’nde sürücü aracıyla takla attı

Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde çevre güvenliği sağladı. Kazaya karışan araç olay yerine çağrılan çekici aracıyla kaldırıldı.

"KALDIRIMA ÇARPIP TERS DÖNMÜŞ"

Araç içerisinden kadın sürücüyü çıkartan Ali Özmen, "Kaldırıma çarpıp, araba ters dönmüş. Hanımefendinin emniyet kemerini çıkartıp araç içerisinden çıkarttım. Araç içerisinde tek kişi vardı." dedi.

Beylikdüzü’nde sürücü aracıyla takla attı

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