1 Pınar Altuğ'dan öpüşme itirafı 13,5 yıllık eşi Yağmur Atacan ile bir programa konuk olan Pınar Altuğ, eşi ile ilk tanışma zamanlarında yaşanan bir öpüşme anını anlattı.

2 Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 96 göçmen yakalandı Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmak isteyen kaçak göçmenler tespit edildi.

3 Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası 23 bin TL Genç popçu Aleyna Tilki Amerika2da tuttuğu ev için ve annesi Havva Özel'le kavga etti.

4 Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin kavgası Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu.

5 Hakkari'de kaçakçılık operasyonu Şemdinli'de 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

6 Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Binali Yıldırım'ın yanına geçebilmek için Özlem Çerçioğlu'nu ittirdi.