Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü dört yol ağzında yol verme kavgası yüzünden tartıştı.
TAKSİCİ BAGAJDAN SOPA ALDI
Çıkan tartışma sonrası küfürleşen taraflar araçlarından indi. Tartışma sırasında taksici bagajından aldığı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı.
Dakikalarca süren kavgada tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin kavgası ViDEO
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANELİK OLDU
Kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ile polis merkezine götürüldü.