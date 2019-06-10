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Beylikdüzü'nde taksiciyle genç arasında kavga

Çıkan kavga sonrası taksiciye sopayla saldıran genç gözaltına alındı, taksici ise hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.06.2019 - 09:17..
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.

KADINLA TAKSİCİ ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA

Dilek Ş. isimli kadın, evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ö.’nün kullandığı taksiye bindi. Beylikdüzü’ne doğru yola çıktıkları sırada taksi şoförü ile Dilek Ş. arasında sözlü tartışma başladı.

EVDEN PARA GETİRECEĞİM DEDİ

Taksicinin sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan Dilek Ş., evinin önüne geldiğinde “Yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim.” dedi ve taksiciden beklemesini istedi.

AŞAĞI OĞLU İNDİ

Taksi şoförünün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Dilek Ş., evde olan oğlu Umut T.’ye yolda yaşadıklarını anlatarak, taksicinin aşağıda beklediğini söyledi.

Annesine sarkıntılık yapan taksiciyi sopayla dövdü ViDEO

Beylikdüzü'nde taksiciyle genç arasında kavga

TAKSİNİN CAMLARINI KIRDI

Yaşananları duyan Umut T., evde bulunan demir sopasını alarak aşağıya indi. Aşağıda bekleyen Mazlum Ö.’yü gören Umut T., demir sopayla taksicinin önce kafasına daha sonra vücuduna vurmaya başladı. Sinirini alamayan Umut T., taksi şoförünün ardından taksiye zarar vererek camlarını tuz buz etti.

Beylikdüzü'nde taksiciyle genç arasında kavga

Olayı gören vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Umut T.’yi gözaltına alırken, taksi sürücüsü Mazlum Ö. ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde taksiciyle genç arasında kavga

Beylikdüzü'nde taksiciyle genç arasında kavga

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