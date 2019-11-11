taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7915
Euro
6.3892
Altın
1465.03
Borsa
102555.39
Gram Altın
272.378
Bitcoin
50867.48

Beylikdüzü'nde tıra motosiklet çarptı : 1 yaralı

Yasak yerden dönüş yapan tıra, motosiklet çarpması sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 11.11.2019 - 10:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde tır sürücüsü, tır parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli motosiklet sürücüsü aniden yola çıkarak, yasak dönüş yapan tırın dorsesine duramayarak çarptı.

1 YARALI

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kafasında kanama olduğu belirtildi.

Beylikdüzü'nde tıra motosiklet çarptı : 1 yaralı

TUTANAK TUTULDU

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tutanak tuttuğu belirtildi.

Beylikdüzü'nde tıra motosiklet çarptı : 1 yaralı

''BENZER KAZALAR YAŞANIYOR''

Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda, benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını belirtti.

Beylikdüzü’nde yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı

Beylikdüzü'nde tıra motosiklet çarptı : 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

184
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

170
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

359
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

109
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

28
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

47
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir