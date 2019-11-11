Beylikdüzü'nde tıra motosiklet çarptı : 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde tır sürücüsü, tır parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli motosiklet sürücüsü aniden yola çıkarak, yasak dönüş yapan tırın dorsesine duramayarak çarptı.

1 YARALI

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kafasında kanama olduğu belirtildi.

TUTANAK TUTULDU

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tutanak tuttuğu belirtildi.

''BENZER KAZALAR YAŞANIYOR''

Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda, benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını belirtti.

Beylikdüzü’nde yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı